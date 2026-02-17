Границу с Молдовой закрывают для автобусов и фур: когда начнет действовать ограничение

Непогода в Украине

Ранее сообщалось, что 17 февраля в большинстве регионов Украины прогнозировались опасные погодные условия: на дорогах ожидается гололедица (желтый уровень опасности), что может осложнить движение транспорта и работу коммунальных служб.

В ночные часы в северных областях температура воздуха опустится до -19 градусов, а днем сохранится морозная погода, тогда как на юге и в Крыму будет несколько теплее.

Между тем в Сумах из-за резкого потепления, значительных осадков и активного таяния снега объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Подтопления коснулись жилых кварталов, объектов критической инфраструктуры и частных домовладений.

