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Кордон бетонується. У Чернігівській ОВА показали процес будівництва оборонних споруд

Чернігівська область, Четвер 14 березня 2024 16:17
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Кордон бетонується. У Чернігівській ОВА показали процес будівництва оборонних споруд Фото: У Чернігівській ОВА показали хід будівництва фортифікаційних споруд (facebook.com/Chaus.Viacheslav)
Автор: Дмитро Браславський

У Чернігівській області триває процес зміцнення державного кордону та спорудження фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Продовжуємо щодня зміцнювати обороноздатність країни", - йдеться в заяві.

Чаус повідомив, що побував на одній із ділянок кордону, де інженерні роботи виконує приватна компанія.

"Будівельники дуже мотивовані, адже усвідомлюють важливість виконання свого завдання на належному рівні", - додав очільник області.

Також він показав фотографії, на яких показані захисні вогневі споруди закритого типу. Він назвав цей процес бетонуванням кордону.

Фото: Будівництво споруд (facebook.com/Chaus.Viacheslav)

Посилення оборонних споруд по всій Україні

Нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян.

Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій заявив, що на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі. Це добротні дерев'яні траншеї, які також обладнані певними бетонними бункерами, які ще називають "бронекапсулами".

Також президент Володимир Зеленський отримав звіт від глави уряду Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. За його словами, йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

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