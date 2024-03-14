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Граница бетонируется. В Черниговской ОВА показали процесс строительства оборонных сооружений

Черниговская область, Четверг 14 марта 2024 16:17
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Граница бетонируется. В Черниговской ОВА показали процесс строительства оборонных сооружений Фото: В Черниговской ОВА показали ход строительства фортификационных сооружений (facebook.com/Chaus.Viacheslav)
Автор: Дмитрий Браславский

В Черниговской области продолжается процесс укрепления государственной границы и сооружения фортификационных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Продолжаем ежедневно укреплять обороноспособность страны", - говорится в заявлении.

Чаус сообщил, что побывал на одном из участков границы, где инженерные работы выполняет частная компания.

"Строители очень мотивированы, ведь осознают важность выполнения своей задачи на должном уровне", - добавил глава области.

Также он показал фотографии, на которых показаны защитные огневые сооружения закрытого типа. Он назвал этот процесс бетонированием границы.

Фото: Строительство построек (facebook.com/Chaus.Viacheslav)

Усиление оборонных сооружений по всей Украине

Недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки россиян.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой заявил, что на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже. Это добротные деревянные траншеи, также оборудованные определенными бетонными бункерами, которые еще называют "бронекапсулами".

Также президент Владимир Зеленский получил отчет от главы правительства Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. По его словам, речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

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