Кораблів побільшає: Rheinmetall придбає кілька військових верфей у Німеччині

Фото: Rheinmetall зацікавилася суднобудівною компанією Naval Vessels Luerssen (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Німецький оборонний концерн Rheinmetall домовився про придбання військового підрозділу суднобудівної компанії Naval Vessels Luerssen. Це розширить діяльність у сфері військового кораблебудування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угоду досягнуто з групою Luerssen. Компанії домовилися не розкривати вартість угоди, додавши, що планують завершити транзакцію на початку наступного року - після отримання дозволу антимонопольних органів.

"Завдяки цьому суттєвому стратегічному придбанню, Rheinmetall розширює свій портфель, включивши військове кораблебудування, та зміцнює позиції провідного постачальника оборонних технологій у Німеччині та Європі", - йдеться у заяві.

NVL - це приватна група з чотирма верфями на півночі Німеччини та міжнародними локаціями.

Rheinmetall, що виробляє танки, гранати та бойові машини піхоти, впродовж десятиліть працює в морському секторі.

У компанії зазначили, що планують задовольнити зростання попиту з боку військово-морських сил та збільшені бюджети на закупівлі високопродуктивними системними рішеннями з сучасною цифровою інфраструктурою.

Вигідний прогрес

Rheinmetall зацікавилася придбанням Naval Vessels Luerssen (NVL) у серпні.

Найбільший виробник боєприпасів у Європі виграв від зростання оборонних витрат, адже європейські країни активно інвестують у війська після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У другому кварталі компанія відзвітувала про продажі на 2,43 млрд євро (2,85 млрд доларів), що виявилося нижчим за очікування через затримки з укладанням контрактів у Німеччині.

У 2024 фінансовому році її продажі склали близько 1 млрд євро (1,17 млрд доларів). Загалом компанія налічує близько 2100 працівників у всьому світі.

Rheinmetall - німецький виробник бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, засобів ППО, а також безпілотників та електроніки.

Зокрема, компанія постачає для України танки, бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси.

Днями Rheinmetall анонсувала будівництво нового заводу з виробництва снарядів у безпечному регіоні України.

Загалом, компанія заявила про намір збудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виготовлення зброї.

