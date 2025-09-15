Кораблів побільшає: Rheinmetall придбає кілька військових верфей у Німеччині

Угоду досягнуто з групою Luerssen. Компанії домовилися не розкривати вартість угоди, додавши, що планують завершити транзакцію на початку наступного року - після отримання дозволу антимонопольних органів.

"Завдяки цьому суттєвому стратегічному придбанню, Rheinmetall розширює свій портфель, включивши військове кораблебудування, та зміцнює позиції провідного постачальника оборонних технологій у Німеччині та Європі", - йдеться у заяві.

NVL - це приватна група з чотирма верфями на півночі Німеччини та міжнародними локаціями.

Rheinmetall, що виробляє танки, гранати та бойові машини піхоти, впродовж десятиліть працює в морському секторі.

У компанії зазначили, що планують задовольнити зростання попиту з боку військово-морських сил та збільшені бюджети на закупівлі високопродуктивними системними рішеннями з сучасною цифровою інфраструктурою.

Вигідний прогрес

Rheinmetall зацікавилася придбанням Naval Vessels Luerssen (NVL) у серпні.

Найбільший виробник боєприпасів у Європі виграв від зростання оборонних витрат, адже європейські країни активно інвестують у війська після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У другому кварталі компанія відзвітувала про продажі на 2,43 млрд євро (2,85 млрд доларів), що виявилося нижчим за очікування через затримки з укладанням контрактів у Німеччині.

У 2024 фінансовому році її продажі склали близько 1 млрд євро (1,17 млрд доларів). Загалом компанія налічує близько 2100 працівників у всьому світі.