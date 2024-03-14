Rheinmetall хоче побудувати як мінімум чотири збройові заводи в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких будуть виготовляти зброю.

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

За його словами, очікується, що заводи Rheinmetall в Україні будуть виготовляти снаряди, військову техніку та системи протиповітряної оборони.

"Україна зараз є для нас важливим партнером, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів - ред.) на рік", - зазначив Паппергер.

Також він розповів, що у середньостроковій перспективі Rheinmetall розраховує виробляти "1,1 млн 155-мм снарядів", які необхідні для артилерії, на всіх своїх підприємствах.

Концерн розраховує виробити 700 000 снарядів у 2025 році та до 500 000 цього року.

Rheinmetall в Україні

Нагадаємо, ще минулого року АТ "Українська оборонна промисловість" та концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство - ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість".

Воно має зайнятися виробництвом обладнання, обслуговуванням та ремонтом західного озброєння.

Також Паппергер розповідав, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже у 2024 році. Першу зброю на ньрму хочуть зробити через півроку після запуску.