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Rheinmetall хоче побудувати як мінімум чотири збройові заводи в Україні

Четвер 14 березня 2024 17:58
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Rheinmetall хоче побудувати як мінімум чотири збройові заводи в Україні Фото: Армін Паппергер, гендиректор Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи, на яких будуть виготовляти зброю.

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За його словами, очікується, що заводи Rheinmetall в Україні будуть виготовляти снаряди, військову техніку та системи протиповітряної оборони.

"Україна зараз є для нас важливим партнером, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів - ред.) на рік", - зазначив Паппергер.

Також він розповів, що у середньостроковій перспективі Rheinmetall розраховує виробляти "1,1 млн 155-мм снарядів", які необхідні для артилерії, на всіх своїх підприємствах.

Концерн розраховує виробити 700 000 снарядів у 2025 році та до 500 000 цього року.

Rheinmetall в Україні

Нагадаємо, ще минулого року АТ "Українська оборонна промисловість" та концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство - ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість".

Воно має зайнятися виробництвом обладнання, обслуговуванням та ремонтом західного озброєння.

Також Паппергер розповідав, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже у 2024 році. Першу зброю на ньрму хочуть зробити через півроку після запуску.

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