Кораблей станет больше: Rheinmetall купит несколько военных верфей в Германии

Соглашение достигнуто с группой Luerssen. Компании договорились не раскрывать стоимость сделки, добавив, что планируют завершить транзакцию в начале следующего года - после получения разрешения антимонопольных органов.

"Благодаря этому существенному стратегическому приобретению, Rheinmetall расширяет свой портфель, включив военное кораблестроение, и укрепляет позиции ведущего поставщика оборонных технологий в Германии и Европе", - говорится в заявлении.

NVL - это частная группа с четырьмя верфями на севере Германии и международными локациями.

Rheinmetall, производящая танки, гранаты и боевые машины пехоты, на протяжении десятилетий работает в морском секторе. Там отметили, что планируют удовлетворить рост спроса со стороны военно-морских сил и увеличенные бюджеты на закупки высокопроизводительными системными решениями с современной цифровой инфраструктурой.

Выгодный прогресс

Rheinmetall заинтересовалась приобретением Naval Vessels Luerssen (NVL) в августе.

Крупнейший производитель боеприпасов в Европе выиграл от роста оборонных расходов, ведь европейские страны активно инвестируют в войска после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Во втором квартале компания отчиталась о продажах на 2,43 млрд евро (2,85 млрд долларов), что оказалось ниже ожиданий из-за задержек с заключением контрактов в Германии.

В 2024 финансовом году ее продажи составили около 1 млрд евро (1,17 млрд долларов). В целом компания насчитывает около 2100 работников во всем мире.