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Кораблі зернової ініціативи не перевірялися протягом двох днів, - ООН

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Україна , Вівторок 09 травня 2023 11:37
Кораблі зернової ініціативи не перевірялися протягом двох днів, - ООН Фото: в ООН заявили, що кораблі зернової ініціативи не перевірялися протягом двох днів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Судна, які курсують у рамках зернової ініціативи, не перевірялися вже протягом останніх двох днів.

Про це повідомив Офіс координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, протягом останніх двох днів жодне судно не перевірялося в рамках укладеної за посередництвом ООН угоди щодо сприяння експорту зерна з України.

"Об'єднаний координаційний центр (СКЦ) учора і сьогодні не проводив перевірок", - говориться у заяві, де уточнюється, що рівень перевірок знизився з початку місяця.

Як повідомлялося, Росія вкотре відмовилася реєструвати кораблі на вхід і проводити їх інспекції. Країна-агресор фактично зупинила "зернову ініціативу". Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна не шукає зацікавленості РФ у продовженні "зернової угоди", а очікує на виконання домовленостей з партнерами з цієї ініціативи.

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