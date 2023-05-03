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Зеленський про продовження "зернової угоди": ми не шукаємо зацікавленості Росії

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Україна, Середа 03 травня 2023 20:09
Зеленський про продовження "зернової угоди": ми не шукаємо зацікавленості Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна не шукає зацікавленості Росії у продовженні "зернової угоди", а очікує виконання домовленостей з партнерами щодо цієї ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи.

"Я не бачу зацікавленості Росії продовжувати зернову ініціативу, але це відбувається щоразу. Але ми не шукаємо зацікавленості Росії. Ми шукаємо виконання домовленостей з нашими партнерами", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що в України є чіткі домовленості щодо зернової ініціативи з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Наші домовленості продовжуються. Ми плануємо продовжити нашу ініціативу. Вони зі свого боку мають розмову з російською стороною. Вони повинні з ними погоджувати продовження цього коридору, який так потрібен іншим країнам світу", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Стамбулі на 5 травня заплановані переговори України, РФ та Туреччини щодо зернової угоди. Зустріч пройде на рівні заступників міністрів оборони.

Також раніше ми писали, що у Туреччині заявили про ризик припинення дії "зернової угоди".

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Володимир Зеленський зерновий коридор
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