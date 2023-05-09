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Корабли зерновой инициативы не проверялись в течение двух дней, - ООН

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Украина, Вторник 09 мая 2023 11:37
Корабли зерновой инициативы не проверялись в течение двух дней, - ООН Фото: в ООН заявили, корабли зерновой инициативы не проверялись в течение двух дней (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Судна, курсирующие в рамках зерновой инициативы, не проверялись уже в течение последних двух дней.

Об этом сообщил Офис координатора Черноморской зерновой инициативы ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, в течение последних двух дней ни одно судно не проверялось в рамках заключенной при посредничестве ООН сделки по содействию экспорту зерна из Украины.

"Объединенный координационный центр (СКЦ) вчера и сегодня не проводил проверок", - говорится в заявлении, где уточняется, что уровень проверок снизился с начала месяца.

Как сообщалось, Россия в очередной раз отказалась регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Страна-агрессор фактически остановила "зерновую инициативу". Такой подход полностью противоречит условиям действующего соглашения.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не ищет заинтересованности РФ в продлении "зернового соглашения", а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по этой инициативе.

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