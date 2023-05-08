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Росія знову заблокувала "зернову ініціативу": інспекцію не можуть пройти 90 суден

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Понеділок 08 травня 2023 14:32
Росія знову заблокувала "зернову ініціативу": інспекцію не можуть пройти 90 суден Ілюстративне фото: Росія знову заблокувала "зернову ініціативу" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія в черговий раз відмовилась реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції. Країна-агресор фактично зупинила "зернову ініціативу". Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що деструктивна політика РФ унеможливлює складання інспекційного плану згідно з процедурами Спільного координаційного центру, які передбачають щоденне погодження всіма сторонами плану інспекцій як на вихід, так і на вхід.

Повідомляється, що станом на сьогодні, на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікує 90 суден, з яких 62 - це судна, які йдуть під завантаження.

При цьому інспекції як вхідного, так і вихідного флоту призупинені.

До того ж, експорт української агропродукції зерновим коридором у квітні не дотягнув і до 3 млн тонн.

"Україна категорично не приймає намагання Росії зупинити реєстрацію та інспектування вхідного флоту, які мають відбуватися з огляду на працюючу ініціативу. Очікуємо на позицію партнерів, ООН та Туреччини", - додають у міністерстві.

Нагадаємо, 5 травня в ООН повідомили, що у Стамбулі не вдалося погодити дозволи для нових суден "зернового коридору".

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна не шукає зацікавленості РФ у продовженні "зернової угоди", а очікує на виконання домовленостей з партнерами з цієї ініціативи.

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