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Все корабли и катера пограничников приведены в боевую готовность, - Цигикал

Новости » Общество    04.12.2018 - 12:31
Все корабли и катера пограничников приведены в боевую готовность, - Цигикал
Фото: Петр Цигикал (УНИАН)

С начала декабря пограничников ввели в штат управления Морской охраны

Все катера и корабли украинских пограничников приведены в полную боевую готовность. Об этом сказал председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

По его словам, работа пограничников была усилена после атаки России в Керченском проливе. В частности, с 1 декабря пограничников ввели в штат управления Морской охраны, а раньше морские пограничные отряды входы в состав сухопутных региональных управлений.

"Чтобы объединить усилия, мы создали морское региональное управление. Все корабли и катера Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность. Практически весь плавсостав находится сегодня в море", - отметил глава пограничного ведомства.

Он добавил, что украинские пограничники сопровождают судна в акватории Азовского моря. Также они предупреждают рыбаков и капитанов других судов, которые проходят Керченский пролив, о том что Россия может применить в отношении них определенные режимные мероприятия.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличения военно-морского присутствия союзников украинского государства в Черном море.

Как известно, 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Все они сейчас находятся в СИЗО Москвы. В связи с открытой агрессией России в 10 областях Украины к 26 декабря ввели военное положение.

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