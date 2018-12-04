Мей закликала посилити санкції проти Росії через захоплення українських кораблів

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Зі слів британського прем'єра, це не єдиний приклад агресивної поведінки Росії

Велика Британія вважає необхідним посилити санкції проти Росії через захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Про це заявила прем'єр-міністр країни Тереза Мей, передає РБК-Україна з посиланням на її виступ e Палаті громад.

Вона зазначила, що Британія завжди була "в авангарді" європейських країн у питанні посилення санкційного режиму через поведінку Росії.

"Це не єдиний приклад агресивної поведінки Росії. Вони повинні звільнити моряків, потрібна деескалація ситуації", - заявила прем'єр-міністр.

Зі слів Мей, вона обговорила інцидент з кількома лідерами країн, які брали участь в G20 в Аргентині і закликала "більш глибоко" поглянути на акт Магнітського.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майкл Помпео, який перебуває з візитом в Європі, в ході зустрічей міністрів закордонних справ країн НАТО та ОБСЄ має намір разом з Євросоюзом виробити спільну позицію щодо тиску на Росію з вимогою звільнити захоплених нею українських моряків.