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Корабль РФ сделал несколько пушечных очередей: журналист Daily Mail об инциденте с Defender

Автор: Дмитрий Левицкий

Журналист агентства Daily Mail Марк Николь, находившийся вчера на борту британского эсминца Defender рассказал подробности инцидента. По его словам, с левого борта эсминца были слышны пушечные очереди.

Об этом речь идет в статье Daily Mail.

Как рассказал журналист, эсминец Defender преследовали два российских корабля береговой охраны, а над судном в это время летали российские боевые самолеты. Журналист слышал пушечные очереди, которые исходили со стороны российских кораблей.

"После второй очереди выстрелов из вражеской пушки, я услышал сообщение для капитана о том, что у нас есть "две заряженные ракеты". На секунду мне стало интересно, что же может произойти дальше", - сказал Николь.

Капитан эсминца Defender Винсент Оуэн рассказал Daily Mail, что огонь из пушки мог вести один из кораблей береговой охраны России.

"Я за свою 21-летнюю карьеру первое так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному маршруту", - сказал он.

Напомним, вчера Россия заявила, что ее корабли произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.

Однако в Министерстве обороны Британии заявили, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.

После этого в российском МИД обвинили Британию во лжи.

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