Минобороны Британии об инциденте в Черном море: предупредительных выстрелов не было

Российская Федерация не делала предупредительных выстрелов по британскому кораблю Defender . Корабль Королевских ВМС осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"По кораблю HMS Defender не было сделано ни одного предупредительного выстрела. Корабль Королевских ВМС осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что, по их мнению, Россия проводила артиллерийские учения в Черном море.

"Мы считаем, что русские проводили артиллерийские учения в Черном море и предупредили морское сообщество о своей деятельности. По кораблю HMS Defender не было произведено ни одного выстрела, и мы не признаем утверждение о том, что на его пути были сброшены бомбы", - сообщили в ведомстве.