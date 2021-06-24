МИД России назвал "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

Министерство иностранных дел России считает "враньем в лицо" официальное заявление Британии по инциденту с эсминцем возле оккупированного Крыма . Накануне Лондон опроверг информацию о том, что в направлении его эсминца Defender совершалось предупредительное бомбометание.

По ее словам, британский журналист BBC подтвердил, что эсминец сопровождали российские корабли и на каком-то расстоянии были слышны выстрелы. Как выразилась Захарова, в данной ситуации "ответ очевидный - здесь вранье в лицо".

"Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики", - добавила она.

Она подчеркнула, что Москва заявит послу Британии демарш из-за ситуации с Defender.