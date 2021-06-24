Корабель РФ зробив декілька гарматних черг: журналіст Daily Mail про інцидент з Defender

Як розповів журналіст, есмінець Defender переслідували два російські кораблі берегової охорони, а над судном в цей час літали російські бойові літаки. Журналіст чув гарматні черги, які виходили з боку російських корабель.

"Після другої черги пострілів з ворожої гармати, я почув повідомлення для капітана про те, що у нас є "дві заряджені ракети". На секунду мені стало цікаво, що ж може статися далі", - сказав Ніколь.

Капітан есмінця Defender Вінсент Оуен розповів Daily Mail, що вогонь з гармати міг вести один із кораблів берегової охорони Росії.

"Я за свою 21-річнку кар'єру перше так близько підійшов до російських кораблів. Я припускаю, що вогонь вів один з кораблів берегової охорони. Ми поводили себе впевнено, не вступали в конфронтацію та використовували своє право продовжувати мирний прохід через міжнародні води по визнаному маршруту", - сказав він.