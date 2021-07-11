ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море

Новина українською →
Украина, Воскресенье 11 июля 2021 00:16
Корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море Фото: корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море (twitter.com/YorukIsik)
Автор: Наталья Скороход

Корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море. Он примет участие в учениях НАТО Sea Breeze-2021.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на наблюдателя в Босфоре Йорука Ишика в Twitter.

По его словам, быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор и направилось в Черное море для участия в учениях НАТО.

"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря для участия в Breeze21", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что все корабли этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.

Отметим, что крупномасштабные военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали в акватории Черного моря 28 июня. В них приняли участие порядка 30 стран, включая и Украину.

Напомним, что учения Sea Breeze-2021 подошли к концу. Первый корабль участник уже отправился домой.

Ранее сообщалось, что транспортно-десантный корабль США также побывал в Черном море.

Также мы писали о том, что на учениях не обошлось без провокаций со стороны России. В Великобритании убеждены, что за их авианосцем в Средиземном море следила российская подводная лодка.

Читайте РБК-Украина в Google News
учения НАТО
NEWS
В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело
В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире