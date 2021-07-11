Корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море
Корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море. Он примет участие в учениях НАТО Sea Breeze-2021.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на наблюдателя в Босфоре Йорука Ишика в Twitter.
По его словам, быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор и направилось в Черное море для участия в учениях НАТО.
"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря для участия в Breeze21", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что все корабли этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.
Отметим, что крупномасштабные военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали в акватории Черного моря 28 июня. В них приняли участие порядка 30 стран, включая и Украину.
Напомним, что учения Sea Breeze-2021 подошли к концу. Первый корабль участник уже отправился домой.
Ранее сообщалось, что транспортно-десантный корабль США также побывал в Черном море.
Также мы писали о том, что на учениях не обошлось без провокаций со стороны России. В Великобритании убеждены, что за их авианосцем в Средиземном море следила российская подводная лодка.