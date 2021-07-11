Корабель "Daniolos" ВМС Греції зайшов у Чорне море. Він візьме участь у навчаннях НАТО Sea Breeze-2021 .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спостерігача в Босфорі Йорука Ишика у Twitter.

За його словами, швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор і попрямувало в Чорне море для участі в навчаннях НАТО.

"Швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор в напрямку Чорного моря для участі в Breeze21", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що всі кораблі цього класу названі на честь загиблих у боях молодших офіцерів HN.

Зазначимо, що великомасштабні Військово-морські навчання Sea Breeze-2021 стартували в акваторії Чорного моря 28 червня. У них взяли участь близько 30 країн, включаючи і Україну.