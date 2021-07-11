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Корабель "Daniolos" ВМС Греції зайшов у Чорне море

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Україна, Неділя 11 липня 2021 00:16
Корабель "Daniolos" ВМС Греції зайшов у Чорне море Фото: корабель "Daniolos" ВМС Греції зайшов у Чорне море (twitter.com/YorukIsik)
Автор: Наталья Скороход

Корабель "Daniolos" ВМС Греції зайшов у Чорне море. Він візьме участь у навчаннях НАТО Sea Breeze-2021.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спостерігача в Босфорі Йорука Ишика у Twitter.

За його словами, швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор і попрямувало в Чорне море для участі в навчаннях НАТО.

"Швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор в напрямку Чорного моря для участі в Breeze21", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що всі кораблі цього класу названі на честь загиблих у боях молодших офіцерів HN.

Зазначимо, що великомасштабні Військово-морські навчання Sea Breeze-2021 стартували в акваторії Чорного моря 28 червня. У них взяли участь близько 30 країн, включаючи і Україну.

Нагадаємо, що навчання Sea Breeze - 2021 підійшли до кінця. Перший корабель учасник вже відправився додому.

Раніше повідомлялося, що транспортно-десантний корабель США також побував у Чорному морі.

Також ми писали про те, що на навчаннях не обійшлося без провокацій з боку Росії. У Великобританії переконані, що за їх авіаносцем в Середземному море стежила Російська підводний човен.

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