Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Капсула должна приводниться в Атлантическом океане 2 августа
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. На борту корабля находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.
Сайт NASA ведет прямую трансляцию.
Crew Dragon окажется на Земле по прошествии 19 часов. Космический аппарат будет должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе".
Напомним, запуск корабля состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал в США.
С МКС корабль состыковался уже на следующий день после 19 часов полета.
Астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли смогли покинуть корабль и сойти на борт МКС только через 2 часа после стыковки.
Также РБК-Украина писало, что в NASA определились с датой запуска космической миссии на Марс.