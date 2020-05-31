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Маск хочет совершить полет на Луну в течение четырех лет

Новости » В мире     31.05.2020 - 16:20
Маск хочет совершить полет на Луну в течение четырех лет
Фото: Илон Маск (flickr.com/SusanMooreCoolFollow)

Также глава SpaceX ответил на заявление "Роскосмоса" о запуске астронавтов с помощью батута

Глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил о планах осуществить полет на Луну в течение четырех лет. При этом он отметил, что хотел бы осуществить полет уже через два года, но это нереально.

Об этом Маск сообщил на пресс-конференции посвященной успешному запуску корабля Crew Dragon.

Он отметил, что был бы удивлен, если бы полет на Луну удалось совершить через четыре года.

"Думаю, у меня такое желание, чтобы мы сделали это через два года, но это может быть и через четыре. Думаю, о двух годах и речи быть не может. И я был бы удивлен, если бы мы сделали это через четыре года", - сказал Маск.

Также глава SpaceX ответил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, который еще в 2014 году предложил США отправлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Такое заявление он сделал в ответ на введенные санкции со стороны США из-за аннексии Россией Крыма.

"Батут работает", - отметил Маск.

Отметим, вчера, 30 мая, SpaceX осуществили успешный запуск корабля CrewDragon, который должен доставить двух американских астронавтов на Международную космическую станцию. Астронавты должны прибыть к МКС около 17:30 по Киеву. Этот запуск стал первым для американцев за последние девять лет, а также первым для коммерческой компании.

Изначально запуск корабля Crew Dragon на околоземную орбиту сначала должен был состояться 27 мая, но из-за плохих погодных условий его перенесли.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины космический корабльSpaceXИлон Маск
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