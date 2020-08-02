Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю. На борту корабля находятся два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Херли.

Сайт NASA ведет прямую трансляцию.

Crew Dragon окажется на Земле по прошествии 19 часов. Космический аппарат будет должен приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе".

Напомним, запуск корабля состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал в США.

С МКС корабль состыковался уже на следующий день после 19 часов полета.

Астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли смогли покинуть корабль и сойти на борт МКС только через 2 часа после стыковки.

Также РБК-Украина писало, что в NASA определились с датой запуска космической миссии на Марс.