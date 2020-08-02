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Корабель Crew Dragon Маска відстикувався від МКС і повертається на Землю

Неділя 02 серпня 2020 05:43
Корабель Crew Dragon Маска відстикувався від МКС і повертається на Землю
Фото: корабель Crew Dragon на орбіті (twitter.com/NASA)
Автор: Артур Родивилов

Капсула має приводнитися в Атлантичному океані 2 серпня

Космічний коабель, що належить компанії SpaceX, Crew Dragon в автоматичному режимі відстикувався від МКС, щоб повернутися на Землю. На борту корабля перебувають два астронавти NASA Боб Бенкен і Даг Херлі.

Сайт NASA веде пряму трансляцію.

Crew Dragon опиниться на Землі після 19 годин. Космічний апарат має приводнитися в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Вперше з 2011 року космонавти NASA полетіли на міжнародну космічну станцію на кораблі США, а не на російському "Союзі".

Нагадаємо, запуск корабля відбувся 30 травня з космодрому на мисі Канаверал у США.

Корабель зістикувався з МКС вже на наступний день після 19 годин польоту.

Астронавти Боб Бенкен і Дуглас Харлі змогли покинути корабель і зійти на борт МКС тільки через 2 години після стикування.

Також РБК-Україна писало, що у NASA визначилися з датою запуску космічної місії на Марс.

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