Второй полёт. Корабль BlueOrigin с туристами удачно приземлился

Сегодня состоялся второй туристический полет на орбиту от компании Blue Origin. Члены экипажа вернулись на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию второго туристического полета на орбиту от компании Blue Origin .

Всего полет длился около 11 минут. После отсоединения от ракеты-носителя - спускаемый аппарат еще некоторое время продолжал набирать скорость. Капсула с туристами задержалась на высоте 107 километров в течение нескольких минут.

Ракета-носитель, со своей стороны, вернулась на площадку благодаря самостоятельному спуску и вертикальной посадке. Капсула с экипажем также осуществила мягкое приземление с использованием парашютной системы.