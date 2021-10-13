Туристический полет в космос от Blue Origin: прямая трансляция запуска корабля
Фото: туристический полет в космос от Blue Origin (spacenews.com)
Сегодня, в рамках туристического полета, состоится запуск космического корабля New Shepard. Среди членов экипажа - звезда франшизы "Стар Трек".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию запуска космического корабля New Shepard.
Запуск ракеты запланирован на 17:00 по киевскому времени.
Отметим, что запуск был запланирован на 12 октября, однако компания приняла решение перенести его на сегодня из-за погодных условий.
Кто на этот раз стали членами экипажа второго туристического полета от компаних Blue Origin:
- Крис Бошуизен - врач, бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Labs, которая специализируется на строительстве миниатюрных спутников;
- Глен де Врис - соучредитель компании Medidata и вицепрезидент в медико-биологических науках и здравоохранении;
- Одры Пауэрс- вице-президент по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований в Blue Origin
- Уильям Шетнер - канадский актер, получивший всемирную славу благодаря роли капитана звездолета "Энтерпрайз" в медиафраншизе "Стар Трек" Джеймса Тиберия Кирка.
Напомним, что РБК-Украина также раскрывало подробности первого туристического полета компании Blue Origin.