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Туристический полет в космос от Blue Origin: прямая трансляция запуска корабля

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Среда 13 октября 2021 16:48
Туристический полет в космос от Blue Origin: прямая трансляция запуска корабля Фото: туристический полет в космос от Blue Origin (spacenews.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, в рамках туристического полета, состоится запуск космического корабля New Shepard. Среди членов экипажа - звезда франшизы "Стар Трек".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию запуска космического корабля New Shepard.

Запуск ракеты запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что запуск был запланирован на 12 октября, однако компания приняла решение перенести его на сегодня из-за погодных условий.

Кто на этот раз стали членами экипажа второго туристического полета от компаних Blue Origin:

  • Крис Бошуизен - врач, бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Labs, которая специализируется на строительстве миниатюрных спутников;
  • Глен де Врис - соучредитель компании Medidata и вицепрезидент в медико-биологических науках и здравоохранении;
  • Одры Пауэрс- вице-президент по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований в Blue Origin
  • Уильям Шетнер - канадский актер, получивший всемирную славу благодаря роли капитана звездолета "Энтерпрайз" в медиафраншизе "Стар Трек" Джеймса Тиберия Кирка.

Напомним, что РБК-Украина также раскрывало подробности первого туристического полета компании Blue Origin.

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Космический корабль Blue Origin
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