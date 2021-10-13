Туристический полет в космос от Blue Origin: прямая трансляция запуска корабля

Сегодня, в рамках туристического полета, состоится запуск космического корабля New Shepard. Среди членов экипажа - звезда франшизы "Стар Трек".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию запуска космического корабля New Shepard.

Запуск ракеты запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что запуск был запланирован на 12 октября, однако компания приняла решение перенести его на сегодня из-за погодных условий.

Кто на этот раз стали членами экипажа второго туристического полета от компаних Blue Origin: