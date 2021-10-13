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Другий політ. Корабель BlueOrigin з туристами вдало приземлився

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбувся другий туристичний політ на орбіту від компанії Blue Origin. Члени екіпажу повернулися на Землю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію другого туристичного польоту на орбіту від компанії Blue Origin.

Загалом політ тривав близько 11 хвилин. Після від'єднання від ракети-носія - спусковий апарат ще деякий час продовжував набирати швидкість. Капсула з туристами затрималась на висоті 107 кілометрів протягом декількох хвилин.

Ракета-носій, зі свого боку, повернулася на майданчик завдяки самостійному спуску й вертикальній посадці. Капсула з екіпажем також здійснила м'яке приземлення з використанням парашутної системи.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці першого туристичного польоту у космос від Blue Origin. Одним із членів екіпажу був засновник компанії - Джефф Безос.

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Сполучені Штати АмерикиКосмічний корабельBlue Origin