Запуск космического корабля New Shepard от Blue Origin: прямая трансляция

Сегодня состоится запуск космического корабля New Shepard от аэрокосмической компании Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю и владельцу Amazon Джеффу Безосу. Запуск запланирован со стартовой площадки Launch Site One в Техасе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию запуска космического корабля New Shepard в YouTube .

Напомним, что запуск космического корабля является возможностью для Безоса продемонстрировать работу новейших технологий схода с орбиты, спуска и посадки, которые, возможно, будут использоваться во время следующей миссии на Луну.



В рамках инсталляции "Суборбитальный триптих", внешняя сторона верхней части капсулы корабля будет украшена работами ганского художника.

As part of its Uplift Art Program to inspire new ideas and to generate dialogue by making space more accessible, @UpliftAerospace commissioned Ghanaian artist @AmoakoBoafo to paint the main chute covers on today's #NewShepard crew capsule. Learn more: https://t.co/u5IKceK8iT pic.twitter.com/nbnA3RWcEd — Blue Origin (@blueorigin) August 26, 2021

Отметим, что сегодня компания Blue Origin судится с NASA из-за ее контракта со SpaceX. Безос недоволен тем, что космическое агентство выбрало услуги Илона Маска по разработке посадочного модуля и планирует продолжить борьбу за возможность помочь отправить людей на Луну впервые за долгое время.