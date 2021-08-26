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Запуск космического корабля New Shepard от Blue Origin: прямая трансляция

Новина українською →
США , Четверг 26 августа 2021 17:30
Запуск космического корабля New Shepard от Blue Origin: прямая трансляция Фото: запуск космического корабля New Shepard от Blue Origin (Spacenews.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоится запуск космического корабля New Shepard от аэрокосмической компании Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю и владельцу Amazon Джеффу Безосу. Запуск запланирован со стартовой площадки Launch Site One в Техасе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию запуска космического корабля New Shepard в YouTube.

Напомним, что запуск космического корабля является возможностью для Безоса продемонстрировать работу новейших технологий схода с орбиты, спуска и посадки, которые, возможно, будут использоваться во время следующей миссии на Луну.


В рамках инсталляции "Суборбитальный триптих", внешняя сторона верхней части капсулы корабля будет украшена работами ганского художника.

Отметим, что сегодня компания Blue Origin судится с NASA из-за ее контракта со SpaceX. Безос недоволен тем, что космическое агентство выбрало услуги Илона Маска по разработке посадочного модуля и планирует продолжить борьбу за возможность помочь отправить людей на Луну впервые за долгое время.

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