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Второй полёт. Корабль BlueOrigin с туристами удачно приземлился

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Среда 13 октября 2021 18:40
Второй полёт. Корабль BlueOrigin с туристами удачно приземлился Фото: корабль от BlueOrigin успешно приземлился с туристами (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся второй туристический полет на орбиту от компании Blue Origin. Члены экипажа вернулись на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию второго туристического полета на орбиту от компании Blue Origin.

Всего полет длился около 11 минут. После отсоединения от ракеты-носителя - спускаемый аппарат еще некоторое время продолжал набирать скорость. Капсула с туристами задержалась на высоте 107 километров в течение нескольких минут.

Ракета-носитель, со своей стороны, вернулась на площадку благодаря самостоятельному спуску и вертикальной посадке. Капсула с экипажем также осуществила мягкое приземление с использованием парашютной системы.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности первого туристического полета в космос от Blue Origin. Одним из членов экипажа был основатель компании - Джефф Безос.

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Соединенные Штаты Америки Космический корабль Blue Origin
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