Другий політ. Корабель BlueOrigin з туристами вдало приземлився

Сьогодні відбувся другий туристичний політ на орбіту від компанії Blue Origin. Члени екіпажу повернулися на Землю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію другого туристичного польоту на орбіту від компанії Blue Origin .

Загалом політ тривав близько 11 хвилин. Після від'єднання від ракети-носія - спусковий апарат ще деякий час продовжував набирати швидкість. Капсула з туристами затрималась на висоті 107 кілометрів протягом декількох хвилин.

Ракета-носій, зі свого боку, повернулася на майданчик завдяки самостійному спуску й вертикальній посадці. Капсула з екіпажем також здійснила м'яке приземлення з використанням парашутної системи.