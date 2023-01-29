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Катер, 5 тисяч росіян, 13 одиниць авіації, десятки ракет: втрати РФ в Україні за 7 днів

Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень з 23 по 29 січня українські військові ліквідували 5400 російських солдатів. Також вдалося знищити катер, 13 одиниць авіації, 437 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 23-29.01 орієнтовно склали:

  • особового складу 5400 осіб ліквідовано,
  • танків - 52 од.,
  • бойових броньованих машин - 98 од.,
  • артилерійських систем - 51 од.,
  • РСЗВ - 8 од.,
  • засобів ППО - 1 од,
  • літаків - 6 од.,
  • вертольотів - 7 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55,
  • крилатих ракет - 47,
  • кораблів/катерів - 1 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 105 од,
  • спеціальної техніки - 6.

Як повідомлялося, про знищення катера російських окупантів стало відомо 23 січня. На ньому ДРГ росіян намагалася висадитись біля Херсона.

Десятки ракет - 47 із 55, запущених Росією, вдалося знищити під час масованої атаки у четвер, 26 січня. Під час обстрілу загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі.

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