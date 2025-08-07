ua en ru
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів

Україна, Четвер 07 серпня 2025 10:23
UA EN RU
"Копійка - шматок Москви в кишені": Пишний назвав дедлайн для запуску шагів Фото: Андрій Пишний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Виведення з обороту копійок та перехід на шаги наразі залежать від ухвалення Верховною Радою відповідного законодавства. Для цього рішення потрібна політична воля.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він висловив сподівання, що шаги замість копійок вдасться запровадити хоча б до 2 вересня 2026 року - на 30-річчя української гривні, або ж навіть і раніше.

"Ми зобов'язані це зробити - повернути питому українську історичну назву розмінній монеті. Вона в нас є, і це не копійка. Копійка - це шматок москви, який у нас залишається в кишені, на наших цінниках, а головне, - в голові", - відзначив він.

На думку Пишного, допоки остаточно не буде вирішено питання з копійками, грошова реформа 1996 року остаточно не буде завершена.

"Бо ця купка сміття, яку залишила тут москва, поєднує нас з нею, мінськом і тирасполем. Бо більше ніде немає копійки, як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо", - переконаний голова НБУ.

Монети в Україні

Після запровадження шагів, відзначив Пишний, буде поступове вилучення з обігу розмінної монети номіналом 10 копійок, але впродовж наступних кількох років монета номіналом 50 копійок ще буде залишатися в обігу.

"На неї є попит збоку торгівлі. Це означає, що ми повинні будемо підтримувати і докарбовувати якусь частину цих монет", - додав він.

Наразі, за словами Пишного, майже 1 млрд 400 млн монет номіналом 50 копійок перебувають в обігу. І щороку НБУ має докарбовувати їх, щоб підтримувати якість готівкового обігу. "І ми повинні з огляду на те, що немає рішення Верховної Ради, докарбовувати знову цього року 20 млн монет номіналом 50 копійок", - пояснив він.

В НБУ відзначають, що жодних додаткових витрат з державного бюджету заміна і перехід з проросійської назви "копійка" на питому українську назву "шаг" не вимагає. Власне, як і не буде одномоментного вилучення копійок з обігу.

"Просто в якийсь момент будуть ходити одночасно два види розмінної монети - 50 копійок і 50 шагів", - додав Пишний.

Копійки та шаги

Нагадаємо, НБУ повідомив, що планує почати з 1 жовтня 2025 року вилучення монет номіналом 10 копійок з обігу.

Минулого року Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". НБУ планує карбувати лише монети номіналом 50 шагів.

