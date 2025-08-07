ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов

Украина, Четверг 07 августа 2025 10:23
UA EN RU
"Копейка - кусок Москвы в кармане": Пышный назвал дедлайн для запуска шагов Фото: Андрей Пышный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Вывод из оборота копеек и переход на шаги сейчас зависят от принятия Верховной Радой соответствующего законодательства. Для этого решения нужна политическая воля.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он выразил надежду, что шаги вместо копеек удастся ввести хотя бы до 2 сентября 2026 года - на 30-летие украинской гривны, или даже и раньше.

"Мы обязаны это сделать - вернуть удельное украинское историческое название разменной монете. Она у нас есть, и это не копейка. Копейка - это кусок москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, - в голове", - отметил он.

По мнению Пышного, пока окончательно не будет решен вопрос с копейками, денежная реформа 1996 года окончательно не будет завершена.

"Потому что эта кучка мусора, которую оставила здесь москва, объединяет нас с ней, минском и тирасполем. Потому что больше нигде нет копейки, как разменной фракции национальной валюты. Они оставили ее здесь сознательно", - убежден глава НБУ.

Монеты в Украине

После введения шагов, отметил Пышный, будет постепенное изъятие из обращения разменной монеты номиналом 10 копеек, но в течение следующих нескольких лет монета номиналом 50 копеек еще будет оставаться в обращении.

"На нее есть спрос со стороны торговли. Это означает, что мы должны будем поддерживать и дочеканивать какую-то часть этих монет", - добавил он.

Сейчас, по словам Пышного, почти 1 млрд 400 млн монет номиналом 50 копеек находятся в обращении. И ежегодно НБУ должен дочеканивать их, чтобы поддерживать качество наличного обращения. "И мы должны ввиду того, что нет решения Верховной Рады, дочеканивать снова в этом году 20 млн монет номиналом 50 копеек", - пояснил он.

В НБУ отмечают, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета замена и переход с пророссийского названия "копійка" на украинское название "шаг" не требуется. Собственно, как и не будет одномоментного изъятия копеек из обращения.

"Просто в какой-то момент будут ходить одновременно два вида разменной монеты - 50 копеек и 50 шагов", - добавил Пышный.

Копейки и шаги

Напомним, НБУ сообщил, что планирует начать с 1 октября 2025 года изъятие монет номиналом 10 копеек из обращения.

В прошлом году Национальный банк Украины инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". НБУ планирует чеканить только монеты номиналом 50 шагов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Монеты
Новости
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО