Копим на старость. Украинцам готовят пенсионную новацию с января

В Верховной раде зарегистрирован проект закона о казначейском пенсионном плане. Добровольная накопительная системы позволит гражданам делать дополнительные индивидуальные пенсионные накопления на старость через Казначейство.

Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7722 .

"Принятие законопроекта имеет целью предоставить гражданам Украины уже с 1 января 2023 года возможность формировать добровольные личные пенсионные накопления, за счет которых они в будущем получат дополнительное, к их пенсий из солидарной системы, источник пенсионных выплат, что в определенной степени улучшит их обеспечение в старости", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Планируется, что учет участников казначейского пенсионного плана будет осуществлять Минцифры. Управление активами будет осуществляться Казначейством.

Участником плана может быть исключительно физическое лицо, которое по состоянию на дату заключения договора не достигло возраста 65 лет. Размер накопительного взноса определяется плательщиком накопительного взноса и является неограниченным. Накопительный взнос вносится на индивидуальный казначейский пенсионный счет.

"Введение казначейского пенсионного плана будет постепенно приводить к повышению уровня социальной защиты людей пенсионного возраста, привлечению мощного внутреннего долгосрочного инвестиционного ресурса, что будет способствовать увеличению инвестиций в национальную экономику", - говорится в пояснительной записке к проекту.