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Зберігаємо на старість. Українцям готують пенсійну новацію із січня

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Україна, Субота 03 вересня 2022 12:42
Зберігаємо на старість. Українцям готують пенсійну новацію із січня Фото: депутати запропонували ще один план пенсійної реформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект закону про казначейський пенсійний план. Добровільна накопичувальна системи дозволить здійснювати громадянам додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість через Казначейство.

Про це в коментарі РБК-Україна з посиланням на проект закону №7722.

"Прийняття законопроекту має на меті надати громадянам України вже з 1 січня 2023 року можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони у майбутньому одержать додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їх забезпечення у старості", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Планується, що облік учасників казначейського пенсійного плану буде здійснювати Мінцифри. Управління активами буде здійснюватися Казначейством.

Учасником плану може бути виключно фізична особа, яка станом на дату укладення договору не досягла віку 65 років. Розмір накопичувального внеску визначається платником накопичувального внеску та є необмеженим. Накопичувальний внесок вноситься на індивідуальний казначейський пенсійний рахунок.

"Запровадження казначейського пенсійного плану поступово приводитиме до підвищення рівня соціального захисту людей пенсійного віку, залучення потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу, що сприятиме збільшенню інвестицій в національну економіку", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Раніше у Мінсоцполітики визнали, що пенсійної реформи в Україні цього року не буде через війну.

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