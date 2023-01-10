Копенгаген та Київ стануть містами-побратимами

Копенгаген та Київ розробляють угоду про побратимство між містами, що розрахована щонайменше на три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Економічного управління муніципалітету Копенгагена.
Зазначається, що м
Нагадаємо, раніше Данії передала Києву партію гуманітарної допомоги, до якої увійшли потужні генератори.
Окрім того, уряд Данії виділив близько 43 млн доларів для закупівлі зброї та обладнання для України.
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