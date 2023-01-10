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Копенгаген та Київ стануть містами-побратимами

Фото: Копенгаген та Київ стануть містами-побратимами (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Копенгаген та Київ розробляють угоду про побратимство між містами, що розрахована щонайменше на три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Економічного управління муніципалітету Копенгагена.

Зазначається, що м

Нагадаємо, раніше Данії передала Києву партію гуманітарної допомоги, до якої увійшли потужні генератори.

Окрім того, уряд Данії виділив близько 43 млн доларів для закупівлі зброї та обладнання для України.

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ДанияКопенгагенКиїв