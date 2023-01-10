Копенгаген и Киев станут городами-побратимами

Копенгаген и Киев разрабатывают соглашение о побратимстве между городами, рассчитанное по меньшей мере на три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Экономического управления муниципалитета Копенгагена.
Отмечается, что
Напомним, ранее Дании передала Киеву партию гуманитарной помощи, в которую вошли мощные генераторы.
Кроме того, правительство Дании выделило около 43 млн долларов для закупки оружия и оборудования для Украины.
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