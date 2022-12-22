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Данія виділила новий пакет фінансової допомоги для ЗСУ

Новость на русском →
Четвер 22 грудня 2022 03:54
Данія виділила новий пакет фінансової допомоги для ЗСУ Фото: Якоб Еллеманн-Єнсен, голова Міноборони Данії (Ritzau Scanpix)
Автор: Константин Широкун

Уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства оборони Данії.

"Боротьба України за свободу - це також наша та Європи боротьба за свободу. Саме тому уряд разом із партіями в парламенті прийняв рішення про виділення Україні ще 300 млн данських крон", - заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

Він додав, що уряд Данії і надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну підтримку українцям.

За інформацією оборонного відомства Данії, кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони та передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.

Раніше ми писали, що уряд Данії передало Миколаєву 50 систем очищення води, щоб допомогти місту пережити зиму.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ проходитимуть навчання на території Данії. Навчання проходитимуть за прикладом Великої Британії.

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