У Коордштабі назвали особливість нового обміну полоненими з РФ

"Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями", - зазначили в Коордштабі.

При цьому більшість звільнених захисників незаконно утримували в Чечні. Проти частини з них сфабрикували кримінальні справи, що порушує Женевські конвенції.

Додому повертаються представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників. Також на Батьківщину повернули бійців ВМС, тероборони, Нацгвардії, Нацполіції, Державної спецслужби транспорту та Держприкордонслужби. Крім солдатів і сержантів, вдалося звільнити кількох офіцерів.

Звільнені воїни захищали Україну на таких напрямках: Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському. Наймолодшому виповнилося 24 роки, він потрапив у полон на Донецькому напрямку у 2023 році. Найстаршому звільненому воїну - 60 років.

Двоє захисників сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на Батьківщині.

"Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати", - додали в Коордштабі.