Головна » Життя » Суспільство

Коордштаб звернувся до родин полонених і зниклих із важливим проханням: про що йдеться

Середа 05 листопада 2025 11:04
Коордштаб звернувся до родин полонених і зниклих із важливим проханням: про що йдеться Родини зниклих і полонених просять уважно заповнювати анкети (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими просить родини захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісти, уважно заповнити розділи "Місце проживання" та "Місце реєстрації" в особистому кабінеті.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Facebook.

Навіщо потрібні ці дані

У штабі пояснили, що ці відомості є надзвичайно важливими для уточнення інформації про захисника та перевірки даних. Вони допомагають аналітикам у процесі пошуку, встановлення місця перебування та ідентифікації військових і цивільних, утримуваних у неволі.

Як це впливає на пошук

На основі інформації, яку вносять родини, фахівці Координаційного штабу збирають, перевіряють і узагальнюють дані про можливі місця утримання українців. Це дозволяє продовжувати процедури верифікації бранців і формувати запити на обмін.

Повні дані - більші шанси на повернення

У штабі наголошують, що максимально повно заповнені профілі підвищують шанси на повернення рідних додому. Також подякували родинам за довіру, активність і співпрацю у спільній справі - звільненні кожного українського захисника.

На зображенні може бути: текст «Детальна нформация про Захисника Особистий кабинет Вийськова служба 0/9 目 Заявки Мице зникнення Надайте нформацию 0/7 Онлайн консультация Контакти Надайте .нформацию + Подати нформацлю 0/3 ও Контакти < + Подати нформацлю Надайте Надайтелнформацю нформацию Мице реестрацЁ D/8 Подати нформацю Надайте .нформацю Мисце проживання 0/B Справа в ЕРДР Надайте йнформацίю ίНФ + Подати йнформацίю 미/2 + Подати йнформацίю Надайте ёнформацίю Переслидування рф D/2 + Податинформацю Подати йнформацию Обставини зникнення 0/1 Дίти 0/1»

Дані про зниклих потрібно максимально заповнити (скриншот)

Читайте також про те, що понад 70 тисяч українців вважаються зниклими безвісти через війну Росії проти України, станом на літо 2025. Встановити обставини їх зникнення та дізнатися про їхній статус стане можливим лише після закінчення війни або припинення активних бойових дій.

Раніше ми писали про те, що в Україні змінився порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. Тепер військові можуть залишити особисте розпорядження щодо цього питання.

