Коордштаб звернувся до родин полонених і зниклих із важливим проханням: про що йдеться

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими просить родини захисників, які перебувають у полоні чи зникли безвісти, уважно заповнити розділи "Місце проживання" та "Місце реєстрації" в особистому кабінеті.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Facebook .

Навіщо потрібні ці дані

У штабі пояснили, що ці відомості є надзвичайно важливими для уточнення інформації про захисника та перевірки даних. Вони допомагають аналітикам у процесі пошуку, встановлення місця перебування та ідентифікації військових і цивільних, утримуваних у неволі.

Як це впливає на пошук

На основі інформації, яку вносять родини, фахівці Координаційного штабу збирають, перевіряють і узагальнюють дані про можливі місця утримання українців. Це дозволяє продовжувати процедури верифікації бранців і формувати запити на обмін.

Повні дані - більші шанси на повернення

У штабі наголошують, що максимально повно заповнені профілі підвищують шанси на повернення рідних додому. Також подякували родинам за довіру, активність і співпрацю у спільній справі - звільненні кожного українського захисника.

Дані про зниклих потрібно максимально заповнити (скриншот)