Коордштаб обратился к семьям пленных и пропавших с важной просьбой: о чем идет речь

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными просит семьи защитников, которые находятся в плену или пропали без вести, внимательно заполнить разделы "Место жительства" и "Место регистрации" в личном кабинете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Facebook .

Зачем нужны эти данные

В штабе объяснили, что эти сведения чрезвычайно важны для уточнения информации о защитнике и проверки данных. Они помогают аналитикам в процессе поиска, установления местонахождения и идентификации военных и гражданских, удерживаемых в неволе.

Как это влияет на поиск

На основе информации, которую вносят семьи, специалисты Координационного штаба собирают, проверяют и обобщают данные о возможных местах содержания украинцев. Это позволяет продолжать процедуры верификации пленников и формировать запросы на обмен.

Полные данные - большие шансы на возвращение

В штабе отмечают, что максимально полно заполненные профили повышают шансы на возвращение родных домой. Также поблагодарили семьи за доверие, активность и сотрудничество в общем деле - освобождении каждого украинского защитника.

Данные о пропавших нужно максимально заполнить (скриншот)