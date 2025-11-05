Коордштаб обратился к семьям пленных и пропавших с важной просьбой: о чем идет речь
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными просит семьи защитников, которые находятся в плену или пропали без вести, внимательно заполнить разделы "Место жительства" и "Место регистрации" в личном кабинете.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Facebook.
Зачем нужны эти данные
В штабе объяснили, что эти сведения чрезвычайно важны для уточнения информации о защитнике и проверки данных. Они помогают аналитикам в процессе поиска, установления местонахождения и идентификации военных и гражданских, удерживаемых в неволе.
Как это влияет на поиск
На основе информации, которую вносят семьи, специалисты Координационного штаба собирают, проверяют и обобщают данные о возможных местах содержания украинцев. Это позволяет продолжать процедуры верификации пленников и формировать запросы на обмен.
Полные данные - большие шансы на возвращение
В штабе отмечают, что максимально полно заполненные профили повышают шансы на возвращение родных домой. Также поблагодарили семьи за доверие, активность и сотрудничество в общем деле - освобождении каждого украинского защитника.
Данные о пропавших нужно максимально заполнить (скриншот)
Читайте также о том, что более 70 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести из-за войны России против Украины, по состоянию на лето 2025. Установить обстоятельства их исчезновения и узнать об их статусе станет возможным лишь после окончания войны или прекращения активных боевых действий.
Ранее мы писали о том, что в Украине изменился порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести. Теперь военные могут оставить личное распоряжение по этому вопросу.