Главная » Жизнь » Общество

Коордштаб обратился к семьям пленных и пропавших с важной просьбой: о чем идет речь

Среда 05 ноября 2025 11:04
UA EN RU
Коордштаб обратился к семьям пленных и пропавших с важной просьбой: о чем идет речь Семьи пропавших и пленных просят внимательно заполнять анкеты (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными просит семьи защитников, которые находятся в плену или пропали без вести, внимательно заполнить разделы "Место жительства" и "Место регистрации" в личном кабинете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Facebook.

Зачем нужны эти данные

В штабе объяснили, что эти сведения чрезвычайно важны для уточнения информации о защитнике и проверки данных. Они помогают аналитикам в процессе поиска, установления местонахождения и идентификации военных и гражданских, удерживаемых в неволе.

Как это влияет на поиск

На основе информации, которую вносят семьи, специалисты Координационного штаба собирают, проверяют и обобщают данные о возможных местах содержания украинцев. Это позволяет продолжать процедуры верификации пленников и формировать запросы на обмен.

Полные данные - большие шансы на возвращение

В штабе отмечают, что максимально полно заполненные профили повышают шансы на возвращение родных домой. Также поблагодарили семьи за доверие, активность и сотрудничество в общем деле - освобождении каждого украинского защитника.

На зображенні може бути: текст «Детальна нформация про Захисника Особистий кабинет Вийськова служба 0/9 目 Заявки Мице зникнення Надайте нформацию 0/7 Онлайн консультация Контакти Надайте .нформацию + Подати нформацлю 0/3 ও Контакти < + Подати нформацлю Надайте Надайтелнформацю нформацию Мице реестрацЁ D/8 Подати нформацю Надайте .нформацю Мисце проживання 0/B Справа в ЕРДР Надайте йнформацίю ίНФ + Подати йнформацίю 미/2 + Подати йнформацίю Надайте ёнформацίю Переслидування рф D/2 + Податинформацю Подати йнформацию Обставини зникнення 0/1 Дίти 0/1»

Данные о пропавших нужно максимально заполнить (скриншот)

Читайте также о том, что более 70 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести из-за войны России против Украины, по состоянию на лето 2025. Установить обстоятельства их исчезновения и узнать об их статусе станет возможным лишь после окончания войны или прекращения активных боевых действий.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменился порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести. Теперь военные могут оставить личное распоряжение по этому вопросу.

