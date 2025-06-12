В Україні наразі понад 70 тисяч зниклих безвісти через війну: коли стане відома їхня доля

Наразі відомо про понад 70 тисяч українців, які через війну Росії проти України вважаються зниклими безвісти. Встановити обставини їх зникнення та дізнатися про їхній статус стане можливим лише після закінчення війни або припинення активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова.

Добросердов розповів, що станом на сьогодні в Україні налічується понад 70 тисяч осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Якщо на сьогодні кількість зниклих безвісти - понад 70 тисяч, то більшість фактів, що сталися з нашими зниклими безвісти, ми зможемо дізнатися після завершення війни, або хоча б активної фази бойових дій", - додав він.

Він також зауважив, що дізнатись долю зниклих безвісти українців можна буде, коли зі сторони країни-агресора Україна отримає відомості щодо всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках.

"І це тоді, коли можливо буде реалізувати практично можливість роботи пошукових груп в тих зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, і, авжеж, на окупованих територіях", - зазначив він.