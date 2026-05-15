Обмін полоненими Війна в Україні

Коордштаб назвав ключовий принцип формування списків обмінів "1000 на 1000"

13:05 15.05.2026 Пт
2 хв
Більшість звільнених сьогодні військових потрапили в полон під час оборони Маріуполя
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Україна та РФ провели новий обмін полоненими (t.me/Koord_shtab)

Ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000" є тривалість перебування військових в полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також: Обмін полоненими "1000 на 1000" затягується тільки через Росію, - Лубінець

"Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів "1000 на 1000", - йдеться у заяві.

Сьогодні додому повернулися військові ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Окрім солдатів та сержантів додому вдалося повернути більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС.

Зазначається, що наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, а найстаршому - 62 роки.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, Україна та РФ провели перший етап масштабного обміну військовополоненими "1000 на 1000". Додому вдалося повернути 205 українців.

Багато звільнених українців повернулися з серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Серед них є захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що обмін полоненими готується за участю міжнародних партнерів і має бути гарантований США. За його словами, американський президент Дональд Трамп підтвердив відповідні домовленості, що має посилити контроль за виконанням угод.

Раніше в Коорштабі повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну в полон потрапило понад 10 тисяч російських військовослужбовців. Серед них також збільшується кількість іноземних найманців.

