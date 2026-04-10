UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Координаційний штаб попередив про цинічну схему "викупу" полонених

16:32 10.04.2026 Пт
2 хв
Що має знати кожен українець?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українців попередили про цинічну схему шахраїв (Getty Images)

В Україні зафіксовано різке зростання активності шахраїв на тлі появи у ЗМІ новин про можливі обміни. Злочинці телефонують рідним полонених або зниклих безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Представляються посадовцями чи навіть працівниками установ на території Росії або на окупованій території. Їхня мета одна - за гроші вони обіцяють посприяти включенню близької людини до списків на обмін", - попередили у Коордштабі про схему шахраїв.

Зазначається, що злочинці можуть знати прізвища та адреси осіб, яким вони телефонують. Подібні дзвінки надходять навіть тим, чиї рідні вже повернулися додому.

Координаційний штаб наголосив:

  • питаннями розшуку та визволення займаються виключно уповноважені держоргани;
  • жодні "посередники" не мають і не можуть мати впливу на переговори;
  • будь-які пропозиції "допомоги за гроші" є це стовідсотковим шахрайством.

Українців закликали не довіряти невідомим особам, щоб вони не обіцяли. Крім того, у жодному разі не можна переказувати кошти та повідомляти персональні дані стороннім особам.

Нагадаємо, українців попередили про нову хвилю фішингових атак, замаскованих під повідомлення від Telegram. Користувачі отримують повідомлення про нібито порушення акаунту з вимогою терміново перейти за посиланням.

Крім того, в Україні викрили шахрайську схему, де через фейкові повідомлення про "грошову допомогу" від міжнародних організацій та енергетиків зловмисники намагалися викрасти дані банківських карток.

РБК-Україна раніше писало про шахрайську схему в Telegram, де фейковий канал під виглядом "енергодопомоги" від ЄС збирав персональні дані українців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
