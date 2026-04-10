Координационный штаб предупредил о циничной схеме "выкупа" пленных

"Представляются должностными лицами или даже работниками учреждений на территории России или на оккупированной территории. Их цель одна - за деньги они обещают посодействовать включению близкого человека в списки на обмен", - предупредили в Коордштабе о схеме мошенников.

Отмечается, что преступники могут знать фамилии и адреса лиц, которым они звонят. Подобные звонки поступают даже тем, чьи родные уже вернулись домой.

Координационный штаб подчеркнул:

вопросами розыска и освобождения занимаются исключительно уполномоченные госорганы;

никакие "посредники" не имеют и не могут иметь влияния на переговоры;

любые предложения "помощи за деньги" являются это стопроцентным мошенничеством.

Украинцев призвали не доверять неизвестным лицам, чтобы они не обещали. Кроме того, ни в коем случае нельзя переводить средства и сообщать персональные данные посторонним лицам.

Напомним, украинцев предупредили о новой волне фишинговых атак, замаскированных под сообщения от Telegram. Пользователи получают сообщения о якобы нарушении аккаунта с требованием срочно перейти по ссылке.