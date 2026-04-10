RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Координационный штаб предупредил о циничной схеме "выкупа" пленных

16:32 10.04.2026 Пт
2 мин
Что должен знать каждый украинец?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинцев предупредили о циничной схеме мошенников (Getty Images)

В Украине зафиксирован резкий рост активности мошенников на фоне появления в СМИ новостей о возможных обменах. Преступники звонят родным пленных или пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Читайте также: Подросток из Кривого Рога "обманул" почтоматы на полмиллиона гривен

"Представляются должностными лицами или даже работниками учреждений на территории России или на оккупированной территории. Их цель одна - за деньги они обещают посодействовать включению близкого человека в списки на обмен", - предупредили в Коордштабе о схеме мошенников.

Отмечается, что преступники могут знать фамилии и адреса лиц, которым они звонят. Подобные звонки поступают даже тем, чьи родные уже вернулись домой.

Координационный штаб подчеркнул:

  • вопросами розыска и освобождения занимаются исключительно уполномоченные госорганы;
  • никакие "посредники" не имеют и не могут иметь влияния на переговоры;
  • любые предложения "помощи за деньги" являются это стопроцентным мошенничеством.

Украинцев призвали не доверять неизвестным лицам, чтобы они не обещали. Кроме того, ни в коем случае нельзя переводить средства и сообщать персональные данные посторонним лицам.

Напомним, украинцев предупредили о новой волне фишинговых атак, замаскированных под сообщения от Telegram. Пользователи получают сообщения о якобы нарушении аккаунта с требованием срочно перейти по ссылке.

Кроме того, в Украине разоблачили мошенническую схему, где через фейковые сообщения о "денежной помощи" от международных организаций и энергетиков злоумышленники пытались похитить данные банковских карт.

РБК-Украина ранее писало о мошеннической схеме в Telegram, где фейковый канал под видом "энергопомощи" от ЕС собирал персональные данные украинцев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
