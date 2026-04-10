Координационный штаб предупредил о циничной схеме "выкупа" пленных

В Украине зафиксирован резкий рост активности мошенников на фоне появления в СМИ новостей о возможных обменах. Преступники звонят родным пленных или пропавших без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
"Представляются должностными лицами или даже работниками учреждений на территории России или на оккупированной территории. Их цель одна - за деньги они обещают посодействовать включению близкого человека в списки на обмен", - предупредили в Коордштабе о схеме мошенников.
Отмечается, что преступники могут знать фамилии и адреса лиц, которым они звонят. Подобные звонки поступают даже тем, чьи родные уже вернулись домой.
Координационный штаб подчеркнул:
Украинцев призвали не доверять неизвестным лицам, чтобы они не обещали. Кроме того, ни в коем случае нельзя переводить средства и сообщать персональные данные посторонним лицам.
