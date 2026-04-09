Підліток із Кривого Рогу "обдурив" поштомати на пів мільйона гривень
16-річний школяр із Кривого Рогу "обдурив" поштомати і забрав чужих посилок майже на 500 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Що зробив школяр
Підліток мав базові знання програмування. Він уважно вивчив, як працює офіційний додаток служби доставки - той, через який люди отримують посилки з поштоматів.
Після цього хлопець створив власну програму. Вона обходила оплату: посилка в системі відображалася як оплачена - і поштомат її видавав. Гроші при цьому ніхто не платив.
Також він розробив окремий застосунок - зовні схожий на офіційний, але призначений для несанкціонованого доступу до автоматизованих систем.
Збитки та підозра
Загальна сума вкраденого - майже 500 тисяч гривень.
27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили підлітку про підозру. Йому інкримінують:
- несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем (ч. 1, 2 ст. 361 КК України);
- крадіжку в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 185 КК України);
- замах на крадіжку (ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 КК України).
Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, у Дніпрі ліквідували масштабну мережу шахрайських кол-центрів.
Зловмисники виманювали гроші через фіктивні "романтичні" знайомства та підроблені криптобіржі - збитки від їхньої діяльності становили мільйони гривень.
Крім того, українців попередили про нову схему крадіжки акаунтів у Telegram.
Шахраї надсилають SMS нібито від імені месенджера з погрозою заблокувати акаунт за 24 години та посиланням на фішинговий сайт - де й збирають дані жертв.