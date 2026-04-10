ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Координационный штаб предупредил о циничной схеме "выкупа" пленных

16:32 10.04.2026 Пт
2 мин
Что должен знать каждый украинец?
aimg Валерий Ульяненко
Координационный штаб предупредил о циничной схеме "выкупа" пленных Фото: украинцев предупредили о циничной схеме мошенников (Getty Images)

В Украине зафиксирован резкий рост активности мошенников на фоне появления в СМИ новостей о возможных обменах. Преступники звонят родным пленных или пропавших без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Представляются должностными лицами или даже работниками учреждений на территории России или на оккупированной территории. Их цель одна - за деньги они обещают посодействовать включению близкого человека в списки на обмен", - предупредили в Коордштабе о схеме мошенников.

Отмечается, что преступники могут знать фамилии и адреса лиц, которым они звонят. Подобные звонки поступают даже тем, чьи родные уже вернулись домой.

Координационный штаб подчеркнул:

  • вопросами розыска и освобождения занимаются исключительно уполномоченные госорганы;
  • никакие "посредники" не имеют и не могут иметь влияния на переговоры;
  • любые предложения "помощи за деньги" являются это стопроцентным мошенничеством.

Украинцев призвали не доверять неизвестным лицам, чтобы они не обещали. Кроме того, ни в коем случае нельзя переводить средства и сообщать персональные данные посторонним лицам.

Напомним, украинцев предупредили о новой волне фишинговых атак, замаскированных под сообщения от Telegram. Пользователи получают сообщения о якобы нарушении аккаунта с требованием срочно перейти по ссылке.

Кроме того, в Украине разоблачили мошенническую схему, где через фейковые сообщения о "денежной помощи" от международных организаций и энергетиков злоумышленники пытались похитить данные банковских карт.

РБК-Украина ранее писало о мошеннической схеме в Telegram, где фейковый канал под видом "энергопомощи" от ЕС собирал персональные данные украинцев.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обмен пленными Мошенники
Новости
Аналитика
