Координація дій партнерів у відповідь на "референдуми". Зеленський про головне завдання

За словами президента, усі у світі добре розуміють, що відбувається тому будуть обов'язково діяти.

"Якщо хтось там, у Росії, думає, що вони зможуть "проскочити" з усім тим, що роблять на окупованій території, якщо хтось там, у Росії, сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись чергових російських заяв про анексію, то вони в Росії помиляються", - заявив глава держави.

Зеленський заявив, що кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше.