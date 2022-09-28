Зеленський дорікнув світ за нестачу превентивних заходів проти РФ

Росія готується до нової анексії окупованих територій України. В цей час не вистачає превентивної реакції світу, який санкційним ударом мав би показати росіянам, що їм не вдасться проковтнути частину нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету.

"Цими днями Росія сподівається оголосити про нову анексію територій України. Це давно готувалося, ми бачимо псевдореферендуми на тих територіях, які Росія хоче проковтнути", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що мобілізація у РФ була не випадково оголошена саме напередодні цієї нової злочинної анексії.

"Мета очевидна - окупант хоче забрати в армію мешканців окупованих територій. Або тебе уб'ють, або ти вбивай. До такого вибору Росія хоче змусити сотні тисяч українців. І немає превентивного санкційного удару по РФ, який показав би Росії, що їй не вдасться проковтнути жодну частину України", - заявив Зеленський.

Президент звернув увагу, коли лідерство проявляється вже тільки "потім в реагуванні, в адаптації до негативних наслідків", то це призводить до втрати часу, можливості й шлях до миру стає довшим.

"Вільний світ точно сильніший, ніж будь-які агресори й терористи, вільний світ точно переможе в цьому протистоянні з РФ, ми зможемо відновити мир. Але відповідь на питання, коли це станеться, залежить від відповіді на питання, як часто ми будемо діяти першими", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що вчора на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день "голосування на референдумах", який очевидно з дій загарбників закінчився "бажанням більшості" приєднатися до РФ.

Зазначимо, світова спільнота запевнила в тому, що не визнає так званих "референдумів" росіян на території України.

Додамо, також президент України Володимир Зеленський попередив російського диктатора Путіна, якщо той визнає результати "референдумів", то сторонам більше нема про що говорити.

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