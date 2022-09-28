Координация действий партнеров в ответ на "референдумы". Зеленский о главной задаче

По словам президента, все в мире хорошо понимают, что происходит, поэтому будут обязательно действовать.

"Если кто-то там, в России, думает, что они смогут "проскочить" со всем тем, что делают на оккупированной территории, если кто-то там, в России, надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись очередных российских заявлений об аннексии, то они в России ошибаются", - заявил глава государства.

Зеленский заявил, что каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко.