Координационный совет Беларуси отказался от иностранной помощи

Фото: координационный совет Беларуси (facebook.com/belrada.vision)

Оппозиция призвала иностранных партнеров отказаться от заявлений о предоставлении помощи

Координационный совет оппозиции Беларуси заявил, что не примет иностранную помощь. Также оппозиция призвала не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Об этом говорится в заявлении координационного совета.

В частности, координационный совет призвал иностранных партнеров отказаться от заявлений о предоставлении помощи оппозиционерам.

"Координационный совет не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении. Только внутренний диалог может быть решением для выхода из политического кризиса", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что координационный совет Беларуси назвал внешним вмешательством заявления президента России Владимира Путина о подготовке силовиков для перебрасывания на белорусскую территорию.

Кроме этого РБК-Украина писало, что правительство Беларуси обвинило Польшу во вмешательстве во внутренние дела.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова оказать помощь белорусам, которые испытывают давление и преследование.