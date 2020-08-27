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Беларусь обвинила Польшу в попытках вмешательства во внутренние дела

Минск, Четверг 27 августа 2020 18:41
Беларусь обвинила Польшу в попытках вмешательства во внутренние дела
Фото: МИД Беларуси (mfa.gov.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало главу дипломатической миссии Польши Мартина Войтеховского. Ему выразили решительный протест из-за якобы попыток вмешательства польской стороны во внутренние дела Беларуси.

Об этом сообщает провластное белорусское издание "БелТА".

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, ведомства обратило внимание на "явно недружественные заявления", прозвучавшие в последние дни со стороны польских политиков и чиновников, относительно ситуации в Беларуси.

"Подчеркнута контрпродуктивность любых дальнейших попыток внешнего давления на Беларусь, а также призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в намерении захватить территории белорусской Гродненской области.

После этого МИД Польши вызвал белорусского посла для объяснения заявления Лукашенко, которое польская сторона считает необоснованным обвинением.

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